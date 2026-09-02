|RAE| Tra Suoni, Parole e Notizie per il Mondo

Un programma di interesse generale che ti porta al cuore dell’attualità argentina. Produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l’identità e la ricchezza dell’Argentina.

🎙️ Alla conduzione: Marcelo "Chelo" Ayala, membro della Comunità Radiotelevisiva Italofona.

📩 Mail/QSL to: raeitaliano@gmail.com

🕛 L - V 12 a 13 UTC OC 15770 Khz

🌐 https://www.radionacional.com.ar/category/rae/italiano/ oppure www.rae.com.ar

📌 Maipú 555 - C1006 - Ciudad. Autónoma de Buenos Aires - Argentina

Contenuti di questa puntata

🌤 Meteo: Foschie mattutine, temporali isolati durante la notte

🦟 Si pensa ad attivare un treno dimenticato verso la Costa Atlantica

🎧 Micro CRI: Allora e Oggi - RAI Friuli Venezia Giulia - TERREMOTO!

🎧 Speciale RAE: El jardín de los presentes, il disco degli INVISIBLE che cambiò la mappa del rock argentino

🎵 Musica argentina: una selezione di brani che raccontano le voci e i suoni del Paese

Scaletta musicale

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01 - ETERNA SOLEDAD - LOS ENANITOS VERDES 2.48"

02 - AL MUNDO LE FALTA UN TORNILLO - JULIO SOSA 2.49"

03 - ALFONSINA Y EL MAR - CAZZU-LITO VITALE 4.04"

04 - NO TE OLVIDES DE MI CORAZÓN - LOS DEL SUQUÍA 3.34"