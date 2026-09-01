|RAE| Tra Suoni, Parole e Notizie per il Mondo

Un programma di interesse generale che ti porta al cuore dell’attualità argentina. Produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l’identità e la ricchezza dell’Argentina.
🎙️ Alla conduzione: Marcelo "Chelo" Ayala, membro della Comunità Radiotelevisiva Italofona.
📩 Mail/QSL to: raeitaliano@gmail.com
🕛 L - V 12 a 13 UTC OC 15770 Khz
🌐 https://www.radionacional.com.ar/category/rae/italiano/ oppure www.rae.com.ar
📌 Maipú 555 - C1006 - Ciudad. Autónoma de Buenos Aires - Argentina
Contenuti di questa puntata
🌤 Meteo: Foschie mattutine, cielo nuvoloso. La temperatura massima raggiungerà i 17 gradi
🦟 Lionel Messi annuncia il suo ritiro dalla Nazionale argentina
🦟 Giornata Mondiale della Leucemia Linfatica Cronica
🎧 Micro CRI: ALLORA E OGGI - RADIO VATICANA
🍿 Micro RAE: CINEMA ARGENTINO: EL CIUDADANO 09.05"
🎵 Musica argentina: una selezione di brani che raccontano le voci e i suoni del Paese
Scaletta musicale
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01 - ARRANCACORAZONES - ATAQUE 77 4.19"
02 - BRUMAS EN LA BRUMA - AQUELLARRE 3.51"
03 - DESTELLOS - ANGEL VARGAS 2.33"
04 - ÑAM FRI FRULI FALI FRU PATRICIO REY 2.35"
05- FUISTE - GILDA 3.02"
06 - BESAME EN LA BOCA - CARLOS DANTE 2.46"
07 - LA BILINGÜE - HUGO DÍAZ 2.03"