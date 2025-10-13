|RAE| Tra Suoni, Parole e Notizie per il Mondo

Un programma di interesse generale che ti porta al cuore dell’attualità argentina. Economia, cultura, scienza e tecnologia e sport.

Produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l’identità e la ricchezza dell’Argentina.

🎙️ Alla conduzione: Marcelo "Chelo" Ayala, membro della Comunità Radiotelevisiva Italofona.

📩 Mail to: raeitaliano@gmail.com

Contenuti di questa puntata

🌤 Meteo: 🌤️ Dopo due giorni di tempo instabile, la settimana a Buenos Aires e dintorni tornerebbe a registrare buone condizioni meteorologiche.

🦟 L’Obelisco di Buenos Aires apre le sue porte al turismo per la prima volta in 89 anni

🦟 Le esportazioni di carne hanno generato entrate per 2.256 milioni di dollari tra gennaio e agosto

🦟 Trovano in Patagonia l’uovo di dinosauro meglio conservato del mondo

🎧 Micro RAE: Nelly Omar

🎵 Musica argentina: una selezione di brani che raccontano le voci e i suoni del Paese.

Scaletta musicale

01 - Frías - Raly Barrionuevo

02 - Tu Voz - Abel Pintos

04 - Palabras para Julia - Liliana Herrero

05 - Melodía de Arrabal - Dominguez

06 - Libertango - Octeto di Salvo

07 - Mano a Mano - Bs As Trío

08 - Magia negra - Rassetto