|RAE| Tra Suoni, Parole e Notizie per il Mondo

Un programma di interesse generale che ti porta al cuore dell’attualità argentina. Economia, cultura, scienza e tecnologia e sport.
Produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l’identità e la ricchezza dell’Argentina.
🎙️ Alla conduzione: Marcelo "Chelo" Ayala, membro della Comunità Radiotelevisiva Italofona.
📩 Mail to: raeitaliano@gmail.com
Contenuti di questa puntata
🌤 Meteo: 🌤️ Dopo due giorni di tempo instabile, la settimana a Buenos Aires e dintorni tornerebbe a registrare buone condizioni meteorologiche.
🦟 L’Obelisco di Buenos Aires apre le sue porte al turismo per la prima volta in 89 anni
🦟 Le esportazioni di carne hanno generato entrate per 2.256 milioni di dollari tra gennaio e agosto
🦟 Trovano in Patagonia l’uovo di dinosauro meglio conservato del mondo
🎧 Micro RAE: Nelly Omar
🎵 Musica argentina: una selezione di brani che raccontano le voci e i suoni del Paese.
Scaletta musicale
01 - Frías - Raly Barrionuevo
02 - Tu Voz - Abel Pintos
04 - Palabras para Julia - Liliana Herrero
05 - Melodía de Arrabal - Dominguez
06 - Libertango - Octeto di Salvo
07 - Mano a Mano - Bs As Trío
08 - Magia negra - Rassetto