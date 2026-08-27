|RAE| Tra Suoni, Parole e Notizie per il Mondo

Un programma di interesse generale che ti porta al cuore dell’attualità argentina. Produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l’identità e la ricchezza dell’Argentina.
🎙️ Alla conduzione: Marcelo "Chelo" Ayala, membro della Comunità Radiotelevisiva Italofona.
📩 Mail/QSL to: raeitaliano@gmail.com
🕛 L - V 12 a 13 UTC OC 15770 Khz
🌐 https://www.radionacional.com.ar/category/rae/italiano/ oppure www.rae.com.ar
📌 Maipú 555 - C1006 - Ciudad. Autónoma de Buenos Aires - Argentina
Contenuti di questa puntata
🌤 Meteo: Precipitazioni per gran parte della giornata nell’AMBA
🦟 SPECIALE RAE: La radiofonia argentina compie 106 anni
🦟 Formula 1: Franco Colapinto rinnova il contratto e resterà in Alpine nella stagione 2027
🎧 Micro CRI: L' ALLORA E L'OGGI - RADIO TIRANA
🎵 Musica argentina: una selezione di brani che raccontano le voci e i suoni del Paese
Scaletta musicale
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01 - EN EL PAÍS DE LA LIBERTAD - LEÓN GIECO 3.14"
02 - DEL MOTE - CARABAJAL - FONTOVA 2.05"
04 - TOMO Y OBLIGO - CARLOS GARDEL 2.09"
05 - CHIPI CHIPI - CHARLY GARCÍA 3.50"
06 - COSA DE HOMBRES - MEMPHIS LA BLUSERA - 5.53"
07 - EL JANGADERO - MERCEDES SOSA 2.34"
08 - CANTATA A BUENOS AIRES - CHICO NOVARRO 3.49"