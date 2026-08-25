|RAE| Tra Suoni, Parole e Notizie per il Mondo

Un programma di interesse generale che ti porta al cuore dell’attualità argentina. Produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l’identità e la ricchezza dell’Argentina.

🎙️ Alla conduzione: Marcelo "Chelo" Ayala, membro della Comunità Radiotelevisiva Italofona.

📩 Mail/QSL to: raeitaliano@gmail.com

🕛 L - V 12 a 13 UTC OC 15770 Khz

🌐 https://www.radionacional.com.ar/category/rae/italiano/ oppure www.rae.com.ar

📌 Maipú 555 - C1006 - Ciudad. Autónoma de Buenos Aires - Argentina

Contenuti di questa puntata

🌤 Meteo: I giorni di freddo estremo stanno arrivando al termine

🦟 Le esportazioni dell’Argentina supereranno i 100 miliardi di dollari nel 2026

🦟 Alfredo Merlo ha vinto la quarta edizione del Premio Hebe Uhart per il romanzo

🎧 Micro CRI: Allora e Oggi - Radio Capodistria

🎧 Micro RAE: Arg. sin Front - Sacheri

🎵 Musica argentina: una selezione di brani che raccontano le voci e i suoni del Paese

Scaletta musicale

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01 - CASTILLOS EN EL AIRE - ALBERTO CORTEZ 4.19"

02 - A HORACIO GUARANY - ARGENTINO LUNA 3.06"

03 - POR EL CAMINO - CARLOS GARDEL 3.25"

04 - CON EL 5 EN LA ESPALDA - LOS TWIST 3.05"

05 - HÉROES ANÓNIMOS - METRÓPOLI 3.11"