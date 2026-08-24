|RAE| Tra Suoni, Parole e Notizie per il Mondo

Un programma di interesse generale che ti porta al cuore dell’attualità argentina. Produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l’identità e la ricchezza dell’Argentina.

🎙️ Alla conduzione: Marcelo "Chelo" Ayala, membro della Comunità Radiotelevisiva Italofona.

📩 Mail/QSL to: raeitaliano@gmail.com

🕛 L - V 12 a 13 UTC OC 15770 Khz

🌐 https://www.radionacional.com.ar/category/rae/italiano/ oppure www.rae.com.ar

📌 Maipú 555 - C1006 - Ciudad. Autónoma de Buenos Aires - Argentina

Contenuti di questa puntata

🌤 Meteo: Continua l’ondata di freddo polare nell’AMBA

🦟 Abel Pintos e Vicentico, protagonisti dell’apertura del Festival e Mondiale di Tango

🎧 Micro CRI: L'allora e l'oggi - by RADIO ATENE

🎧 SPECIALE RAE: La rivoluzione della musica urban: Dillom

🎵 Musica argentina: una selezione di brani che raccontano le voci e i suoni del Paese

Scaletta musicale

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01- DE SIMOCA - EL CHANGO NIETO 3.06"

02 - TANGO ARGENTINO - CARLOS GARDEL 2.22"

03 - SUBE , SUBE, SUBE - MERCEDES SOSA 4.07"

04 - PRÓFUGOS - SODA STEREO 5.15"

05 - CERCA DE LA REVOLUCIÓN - CHARLY GARCÍA 4.38"

06 - NO TE APARTES DE MI - VICENTICO 3.15"