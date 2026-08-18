|RAE| Tra Suoni, Parole e Notizie per il Mondo

Un programma di interesse generale che ti porta al cuore dell’attualità argentina. Produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l’identità e la ricchezza dell’Argentina.
🎙️ Alla conduzione: Marcelo "Chelo" Ayala, membro della Comunità Radiotelevisiva Italofona.
📩 Mail/QSL to: raeitaliano@gmail.com
🕛 L - V 12 a 13 UTC OC 15770 Khz
🌐 https://www.radionacional.com.ar/category/rae/italiano/ oppure www.rae.com.ar
📌 Maipú 555 - C1006 - Ciudad. Autónoma de Buenos Aires - Argentina
Contenuti di questa puntata
🌤 Meteo: Martedì nuvoloso e fresco a Buenos Aires con precipitazioni nelle ore del mattino
🦟 176 anni dalla morte del generale José de San Martín
🦟 Salvati più di 100 galli da combattimento in un locale di Brandsen
🎧 Micro RAE: ROSITA QUIROGA
🎵 Musica argentina: una selezione di brani che raccontano le voci e i suoni del Paese
Scaletta musicale
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01 - HACER UN PUENTE - LA FRANELA 4.41"
02 - HIMNO DE MI CORAZÓN - LOS ABUELOS DE LA NADA 5.00"
03 - DUELO CRIOLLO - CARLOS GARDEL 2.21"
04- LA PLAÑIDERA - EL DUO HEREDERO 3.58"
05 - HIMNO AL GENERAL SAN MARTÍN - ABEL PINTOS 2.46"