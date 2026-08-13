|RAE| Tra Suoni, Parole e Notizie per il Mondo

Un programma di interesse generale che ti porta al cuore dell’attualità argentina. Produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l’identità e la ricchezza dell’Argentina.
🎙️ Alla conduzione: Marcelo "Chelo" Ayala, membro della Comunità Radiotelevisiva Italofona.
📩 Mail/QSL to: raeitaliano@gmail.com
🕛 L - V 12 a 13 UTC OC 15770 Khz
🌐 https://www.radionacional.com.ar/category/rae/italiano/ oppure www.rae.com.ar
📌 Maipú 555 - C1006 - Ciudad. Autónoma de Buenos Aires - Argentina
Contenuti di questa puntata
🌤 Meteo: Giornata ancora fredda nell’area metropolitana di Buenos Aires
🦟 Cristina Rivera Garza la scrittrice messicana vincitrice del Pulitzer 2024 arriva a Buenos Aires
🦟 Giovane argentina detenuta dall’ICE negli Stati Uniti: "Ci hanno trattati come criminali"
🎧 Micro RAE: HNOS EXPÓSITO
🎵 Musica argentina: una selezione di brani che raccontano le voci e i suoni del Paese
Scaletta musicale
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01 - VIVA SATANA - BABASÓNICOS 3.51"
02 - ESTA NOCHE DE LUNA - ARIEL ARDIT 4.14"
03 - CHE BARTOLO - CARLOS GARDEL 3.35"
04 - PRIMAVERA 0 - SODA STEREO 3.35"
05 - POST CRUCIFIXIÓN - PESCADO RABIOSO 3.51"
06 - FLACA - ANDRÉS CALAMARO 4.30"