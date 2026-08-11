|RAE| Tra Suoni, Parole e Notizie per il Mondo

Un programma di interesse generale che ti porta al cuore dell’attualità argentina. Produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l’identità e la ricchezza dell’Argentina.
🎙️ Alla conduzione: Marcelo "Chelo" Ayala, membro della Comunità Radiotelevisiva Italofona.
📩 Mail/QSL to: raeitaliano@gmail.com
🕛 L - V 12 a 13 UTC OC 15770 Khz
🌐 https://www.radionacional.com.ar/category/rae/italiano/ oppure www.rae.com.ar
📌 Maipú 555 - C1006 - Ciudad. Autónoma de Buenos Aires - Argentina
Contenuti di questa puntata
🌤 Meteo: Giornata soleggiata, ma che diventerà progressivamente più nuvolosa con il passare delle ore
🦟 Messi ha posticipato il ritorno negli Stati Uniti e resta con la sua famiglia a Rosario
🦟 Terremoto in Colombia: almeno 130 morti e 570 feriti, scatta l’allerta rossa negli ospedali
🎧 Micro RAE: ANIBAL TROILO
🎵 Musica argentina: una selezione di brani che raccontano le voci e i suoni del Paese
Scaletta musicale
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01 - CARIÑITO - CARLOS GARDEL 1.55"
02 - BLUES DE ROSARIO - MEMPHIS LA BLUSERA 4.18"
03 - CANCIÓN DE AMOR PARA FRANCISCA - BERSUIT VERGARABAT 4.15"
04 - PALABRAS PARA JULIA - LILIANA HERRERO 3.08"
05 - BUSCANDO UNA COPLA - NATALIA BARRIONUEVO 3.04"
06 - AFICHE - ADRIANA VARELA 4.06"