|RAE| Tra Suoni, Parole e Notizie per il Mondo

Un programma di interesse generale che ti porta al cuore dell’attualità argentina. Produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l’identità e la ricchezza dell’Argentina.
🎙️ Alla conduzione: Marcelo "Chelo" Ayala, membro della Comunità Radiotelevisiva Italofona.
📩 Mail/QSL to: L - V 12 a 13 UTC OC 15770 Khz
🌐"https://www.radionacional.com.ar/category/rae/italiano/"
📌 Maipú 555 - C1006 - Ciudad. Autónoma de Buenos Aires - Argentina
Contenuti di questa puntata
🌤 Meteo: Giornata di freddo intenso nell’AMBA: Minima 4 gradi, massima 12
🦟 Addio a Jorge Messi: i messaggi che hanno accompagnato Lionel a Rosario
🦟 Marta Minujín sarà nominata Personalità Emerita della Cultura dell'Argentina
🎧 Micro RAE: MERCEDES SOSA
🎵 Musica argentina: una selezione di brani che raccontano le voci e i suoni del Paese
Scaletta musicale
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01 - SIRVIÑACO - LILIANA HERRERO/JUAN FALÚ 2.02"
02 - BARRIO VIEJO - CARLOS GARDEL 2.21"
03 - AÑORANDO - EDITH ROSSETTI 2.17"
04 - ÁNGELES Y PREDICADORES - CHARLY GARCÍA Y PEDRO AZNAR 3.50"
05 - MUCHACHO - ADRIANA VARELA 2.38"
06 - GARÚA - SANDRA LUNA 3.50"