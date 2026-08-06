|RAE| Tra Suoni, Parole e Notizie per il Mondo

Un programma di interesse generale che ti porta al cuore dell’attualità argentina. Produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l’identità e la ricchezza dell’Argentina.
🎙️ Alla conduzione: Marcelo "Chelo" Ayala, membro della Comunità Radiotelevisiva Italofona.
📩 Mail/QSL to: raeitaliano@gmail.com
🕛 L - V 12 a 13 UTC OC 15770 Khz
🌐 https://www.radionacional.com.ar/category/rae/italiano/ oppure www.rae.com.ar
📌 Maipú 555 - C1006 - Ciudad. Autónoma de Buenos Aires - Argentina
Contenuti di questa puntata
🌤 Meteo: Giornata stabile, ma con scarsa presenza del sole
🦟 Pubblicata raccolta poetica bilingue wichí-spagnolo vincitrice del Premio di Poesia Indigena dell'Argentina
🦟 La compagnia valenciana Hongaresa Teatre arriva a Buenos Aires per celebrare i suoi 30 anni
🎧 Micro RAE: NUEVO CANCIONERO
🎵 Musica argentina: una selezione di brani che raccontano le voci e i suoni del Paese
Scaletta musicale
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01 - CHORRA - ALFREDO DE ANGELIS 2.31
02 - COMO DOS EXTRAÑOS - PEDRO AZNAR 3.06"
03 - DAME UN LIMÓN - DIVIDIDOS 3.59"
04 - EL EXTRAÑO DE PELO LARGO - LOS ENANITOS VERDES 2.56"
05 - ENCUENTRO - ENRIQUE CAMPOS 2.18"
06 - ALMA EN PENA - CARLOS GARDEL 2.33"
07 - EL CORRALERO - EL CHANGO NIETO 3.21"