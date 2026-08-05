|RAE| Tra Suoni, Parole e Notizie per il Mondo

Un programma di interesse generale che ti porta al cuore dell’attualità argentina. Produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l’identità e la ricchezza dell’Argentina.

🎙️ Alla conduzione: Marcelo "Chelo" Ayala, membro della Comunità Radiotelevisiva Italofona.

📩 Mail/QSL to: raeitaliano@gmail.com

🕛 L - V 12 a 13 UTC OC 15770 Khz

🌐 https://www.radionacional.com.ar/category/rae/italiano/ oppure www.rae.com.ar

📌 Maipú 555 - C1006 - Ciudad. Autónoma de Buenos Aires - Argentina

Contenuti di questa puntata

🌤 Meteo: Questa settimana porterà un po' di tutto: piogge intense, venti forti, freddo e il ritorno del sole

📌 Papa Leone XIV visiterà l'Argentina dall'8 all'11 novembre

📌 La Conversazione: Santiago Giordano, giornalista e voce della cultura musicale

🎧 Micro RAE: EL VALLE DE LA LUNA

🎵 Musica argentina: una selezione di brani che raccontano le voci e i suoni del Paese

Scaletta musicale

01 - ASI ES EL CALOR - LOS ABUELOS DE LA NADA

02 - NARANJO EN FLOR - ROBERTO GOYENECHE

03 - TU VOZ - ABEL PINTOS

04 - MI MARIPOSA TRISTE- DANIEL TORO

05 - MELODÍA DE ARRABAL - DOMINGUEZ

06 - COLONIA DURÁN - MÓNICA ABRAHAM

07 - FRÍAS - RALY BARRIONUEVO

08 - CARLOS GARDEL - EL DÌA QUE ME QUIERAS, SCELTO DA SANTIAGO GIORDANO