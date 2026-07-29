|RAE| Tra Suoni, Parole e Notizie per il Mondo

Un programma di interesse generale che ti porta al cuore dell’attualità argentina. Produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l’identità e la ricchezza dell’Argentina.
🎙️ Alla conduzione: Marcelo "Chelo" Ayala, membro della Comunità Radiotelevisiva Italofona.
📩 Mail/QSL to: raeitaliano@gmail.com
🕛 L - V 12 a 13 UTC OC 15770 Khz
🌐 https://www.radionacional.com.ar/category/rae/italiano/ oppure www.rae.com.ar
📌 Maipú 555 - C1006 - Ciudad. Autónoma de Buenos Aires - Argentina
Contenuti di questa puntata
🌤 Meteo: Giornate con temperature miti e momenti di sole
🦟 Il Malba ospiterà per la prima volta in Sud America una grande mostra dedicata a Frida Kahlo
🦟 Annunciata la 41ª edizione del Festival Internazionale del Cinema di Mar del Plata
🎧 Micro LA MIA RADIO IN MINIATURA - RADIO COSMO
🎧 Micro RAE: EL VALLE DE LA LUNA -
🎵 Musica argentina: una selezione di brani che raccontano le voci e i suoni del Paese
Scaletta musicale
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01 - ACQUAFORTE - CARLOS GARDEL 2.06"
02 - VIENTOS DEL ALMA PACHAMAMA - MERCEDES SOSA 2.55"
03 - FRUTA AMARGA - LIDIA BORDA 4.05"
04 - DAME UN MINUTO MÁS DE TI - SANDRA MIHANOVICH 4.07"
05 - EL PORÁ - JAVIER SOLÍS 2.27"
06 - BARRIO POBRE - ROBERTO GOYENECHE 3.15"