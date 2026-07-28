|RAE| Tra Suoni, Parole e Notizie per il Mondo

Un programma di interesse generale che ti porta al cuore dell’attualità argentina. Produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l’identità e la ricchezza dell’Argentina.
🎙️ Alla conduzione: Marcelo "Chelo" Ayala, membro della Comunità Radiotelevisiva Italofona.
📩 Mail/QSL to: raeitaliano@gmail.com
🕛 L - V 12 a 13 UTC OC 15770 Khz
🌐 https://www.radionacional.com.ar/category/rae/italiano/ oppure www.rae.com.ar
📌 Maipú 555 - C1006 - Ciudad. Autónoma de Buenos Aires - Argentina
Contenuti di questa puntata
🌤 Meteo: Giornata fresca e nuvolosa a Buenos Aires e nell'area metropolitana (AMBA)
🦟 Nove condor andini sono apparsi sulle rive del lago Nahuel Huapi
🦟 Al via il rinnovamento di una delle strade costiere più belle dell'Argentina
🎧 Micro RAE: EXODO JUJEÑO - }
🎵 Musica argentina: una selezione di brani che raccontano le voci e i suoni del Paese
Scaletta musicale
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01 - BOSSA DESENCUENTRO - DORITA CHAVEZ 5.00"
02 - BAILARÍN COMPADRITO - CARLOS GARDEL 2.22"
03 - EN LA VEREDA DEL SOL - SERÚ GIRÁN 3.43"
04 - TENGO QUE PARAR - ZAS 4.55"
05 - LA CUMPARSITA - JUAN D'ARIENZO 3.26"
06 - ACHALAY MI MAMA - FERNANDO DEL VALLE 3.13"