|RAE| Tra Suoni, Parole e Notizie per il Mondo

Un programma di interesse generale che ti porta al cuore dell’attualità argentina. Produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l’identità e la ricchezza dell’Argentina.

🎙️ Alla conduzione: Marcelo "Chelo" Ayala, membro della Comunità Radiotelevisiva Italofona.

📩 Mail/QSL to: raeitaliano@gmail.com

🕛 L - V 12 a 13 UTC OC 15770 Khz

🌐 https://www.radionacional.com.ar/category/rae/italiano/ oppure www.rae.com.ar

📌 Maipú 555 - C1006 - Ciudad. Autónoma de Buenos Aires - Argentina

Contenuti di questa puntata

🌤 Meteo: Giornata fresca e nuvolosa a Buenos Aires e nell'area metropolitana (AMBA)

🦟 Nove condor andini sono apparsi sulle rive del lago Nahuel Huapi

🦟 Al via il rinnovamento di una delle strade costiere più belle dell'Argentina

🎧 Micro RAE: EXODO JUJEÑO - }

🎵 Musica argentina: una selezione di brani che raccontano le voci e i suoni del Paese

Scaletta musicale

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01 - BOSSA DESENCUENTRO - DORITA CHAVEZ 5.00"

02 - BAILARÍN COMPADRITO - CARLOS GARDEL 2.22"

03 - EN LA VEREDA DEL SOL - SERÚ GIRÁN 3.43"

04 - TENGO QUE PARAR - ZAS 4.55"

05 - LA CUMPARSITA - JUAN D'ARIENZO 3.26"

06 - ACHALAY MI MAMA - FERNANDO DEL VALLE 3.13"