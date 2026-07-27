|RAE| Tra Suoni, Parole e Notizie per il Mondo

Un programma di interesse generale che ti porta al cuore dell’attualità argentina. Produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l’identità e la ricchezza dell’Argentina.
🎙️ Alla conduzione: Marcelo "Chelo" Ayala, membro della Comunità Radiotelevisiva Italofona.
📩 Mail/QSL to: raeitaliano@gmail.com
🕛 L - V 12 a 13 UTC OC 15770 Khz
🌐 https://www.radionacional.com.ar/category/rae/italiano/ oppure www.rae.com.ar
📌 Maipú 555 - C1006 - Ciudad. Autónoma de Buenos Aires - Argentina
Contenuti di questa puntata
🌤 Meteo: Settimana con tempo instabile nell'Area Metropolitana di Buenos Aires
🦟 La vita e l'opera di Borges arriveranno sullo schermo in un documentario di oltre cinque ore
🦟 Buenos Aires trasformerà un'ex stazione tranviaria in una grande piazza
🎧 Micro RAE: RUTAS ARGENTINAS - MADRYN
🎵 Musica argentina: una selezione di brani che raccontano le voci e i suoni del Paese
Scaletta musicale
*****
01 - EL MENSÚ - VITALE BAGLIETTO 4.40"
02 - AUNQUE NO QUIERO - LOS CALIGARIS 3.32"
03 - PRESENTE - VOX DEI 3.16"
04 - EL ROSAL - CARLOS GARDEL 2.06"
05 - EL SILBADOR - LOS CANTORES DEL ALBA 2.43"
06 - NIEBLAS DEL RIACHUELO - MIGUEL MONTERO 2.44"