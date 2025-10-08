|RAE| Tra Suoni, Parole e Notizie per il Mondo

Un programma di interesse generale che ti porta al cuore dell’attualità argentina. Economia, cultura, scienza e tecnologia e sport.
Produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l’identità e la ricchezza dell’Argentina.
🎙️ Alla conduzione: Marcelo "Chelo" Ayala, membro della Comunità Radiotelevisiva Italofona. 📩 Mail to: raeitaliano@gmail.com
Contenuti di questa puntata
🌤 Meteo: 🌤️ La primavera nella Città di Buenos Aires e nei dintorni continua con temperature in aumento.
🦟 Dislessia: l’importanza della diagnosi precoce e del sostegno scolastico
🦟 YPF permetterà di pagare in dollari attraverso la sua App.
🎧 Micro RAE: Cuchi Leguizamón
🎵 Musica argentina: una selezione di brani che raccontano le voci e i suoni del Paese.
Scaletta musicale
01 - Que me olvides tu - Chaqueño Palavecino
02 - Manka Fiesta - Balvina Ramos
03 - Cascabelito - Jorge Maciel
04 - Por la vuelta - Floreal Ruiz
05 - Escalandrum - El ultimatum