|RAE| Tra Suoni, Parole e Notizie per il Mondo

Un programma di interesse generale che ti porta al cuore dell’attualità argentina. Economia, cultura, scienza e tecnologia e sport.

Produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l’identità e la ricchezza dell’Argentina.

🎙️ Alla conduzione: Marcelo "Chelo" Ayala, membro della Comunità Radiotelevisiva Italofona. 📩 Mail to: raeitaliano@gmail.com

Contenuti di questa puntata

🌤 Meteo: 🌤️ La primavera nella Città di Buenos Aires e nei dintorni continua con temperature in aumento.

🦟 Dislessia: l’importanza della diagnosi precoce e del sostegno scolastico

🦟 YPF permetterà di pagare in dollari attraverso la sua App.

🎧 Micro RAE: Cuchi Leguizamón

🎵 Musica argentina: una selezione di brani che raccontano le voci e i suoni del Paese.

Scaletta musicale

01 - Que me olvides tu - Chaqueño Palavecino

02 - Manka Fiesta - Balvina Ramos

03 - Cascabelito - Jorge Maciel

04 - Por la vuelta - Floreal Ruiz

05 - Escalandrum - El ultimatum