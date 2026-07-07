|RAE| Tra Suoni, Parole e Notizie per il Mondo

Un programma di interesse generale che ti porta al cuore dell’attualità argentina. Produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l’identità e la ricchezza dell’Argentina.
🎙️ Alla conduzione: Marcelo "Chelo" Ayala, membro della Comunità Radiotelevisiva Italofona.
📩 Mail/QSL to: raeitaliano@gmail.com
🕛 L - V 12 a 13 UTC OC 15770 Khz
🌐 https://www.radionacional.com.ar/category/rae/italiano/ oppure www.rae.com.ar
📌 Maipú 555 - C1006 - Ciudad. Autónoma de Buenos Aires - Argentina
Contenuti di questa puntata
🌤 Meteo: il tempo cambierà significativamente questo martedì nell'area metropolitana di Buenos Aires
🦟 Radio Nacional ha celebrato 89 anni dalla sua prima trasmissione
🎧 Micro RAE: VILLA DE MERLO
Il SMN mantiene in vigore un allerta gialla per le basse temperature nella Città di Buenos Aires e nell'area metropolitana
🎵 Musica argentina: una selezione di brani che raccontano le voci e i suoni del Paese
Scaletta musicale
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01- VAMOS LAS BANDAS - PATRICIO REY 3.43"
02 - PASAJEROS - LAS PELOTAS 4.36"
03 - QUE NADIE SEPA MI SUFRIR - RAÚL BARBOZA 5.29"
04 - VOLVER - CARLOS GARDEL 2.47"
05 - SUEÑO DE BARRILETE - SANDRA MIHANOVICH 2.22"