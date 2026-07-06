|RAE| Tra Suoni, Parole e Notizie per il Mondo

Un programma di interesse generale che ti porta al cuore dell’attualità argentina. Produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l’identità e la ricchezza dell’Argentina.
🎙️ Alla conduzione: Marcelo "Chelo" Ayala, membro della Comunità Radiotelevisiva Italofona.
📩 Mail/QSL to: raeitaliano@gmail.com
🕛 L - V 12 a 13 UTC OC 15770 Khz
🌐 https://www.radionacional.com.ar/category/rae/italiano/ oppure www.rae.com.ar
📌 Maipú 555 - C1006 - Ciudad. Autónoma de Buenos Aires - Argentina
Contenuti di questa puntata
🌤 Meteo: Il SMN mantiene in vigore allerta gialla per le basse temperature nella Città di Buenos Aires e nell'area metropolitana
🦟 Liberato in Córdoba un yaguarundì con collare di monitoraggio satellitare
🦟 FIFA sospende la squalifica di Balogun, che potrà giocare gli ottavi di finale del Mondiale contro il Belgio
🎧 Micro RAE: CAMINITO LA BOCA
Il SMN mantiene in vigore allerta gialla per le basse temperature nella Città di Buenos Aires e nell'area metropolitana
🎵 Musica argentina: una selezione di brani che raccontano le voci e i suoni del Paese
Scaletta musicale
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01 - A FUEGO LENTO - SAN TELMO LOUNGE 4.38"
02 - NARANJO EN FLOR - JUAN CARLOS BAGLIETTO 3.29"
03 - AQUELLAS FARRAS - CARLOS GARDEL 2.46"
04 - LA JUVENTUD SE VA - ARMANDO OTERO 3.05"
05 - LA PLAÑIDERA - EL DUO HEREDERO 3.58"
06 - DE MUSICA LIGEIRA - OS PARALAMAS 3.31"