|RAE| Tra Suoni, Parole e Notizie per il Mondo

Un programma di interesse generale che ti porta al cuore dell’attualità argentina. Produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l’identità e la ricchezza dell’Argentina.
🎙️ Alla conduzione: Marcelo "Chelo" Ayala, membro della Comunità Radiotelevisiva Italofona.
📩 Mail/QSL to: raeitaliano@gmail.com
🕛 L - V 12 a 13 UTC OC 15770 Khz
🌐 https://www.radionacional.com.ar/category/rae/italiano/ oppure www.rae.com.ar
📌 Maipú 555 - C1006 - Ciudad. Autónoma de Buenos Aires - Argentina
Contenuti di questa puntata
🌤 Meteo: L'ondata di aria polare continuerà a interessare l'Area Metropolitana di Buenos Aires
🦟 Un secolo di musica argentina in "Oggi mi sono svegliato cantando questa canzone"
🦟 Lutto nel mondo dello spettacolo: è morto il celebre attore Santiago Ríos
🎧 Micro RAE: RAÚL CARNOTA
🎵 Musica argentina: una selezione di brani che raccontano le voci e i suoni del Paese
Scaletta musicale
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01 - COPLAS ATADAS CON CHALA - PANCHO CABRAL 2.43"
02 - DONATA SUÁREZ - JUAN IÑAKI 3.27"
03 - CHORRA - CARLOS GARDEL 2.01"
04 - CANCIONES NUEVAS - SEMILLA 3.30"
05 - CERO Y UNO - CAFÉ TACUBA 3.51"
06 - DESPUÉS DE TI - ALEJANDRO LERNER 4.10"