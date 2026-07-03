|RAE| Tra Suoni, Parole e Notizie per il Mondo

Un programma di interesse generale che ti porta al cuore dell’attualità argentina. Produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l’identità e la ricchezza dell’Argentina.
🎙️ Alla conduzione: Marcelo "Chelo" Ayala, membro della Comunità Radiotelevisiva Italofona.
📩 Mail/QSL to: raeitaliano@gmail.com
🕛 L - V 12 a 13 UTC OC 15770 Khz
🌐 https://www.radionacional.com.ar/category/rae/italiano/
📌 Maipú 555 - C1006 - Ciudad. Autónoma de Buenos Aires - Argentina
Contenuti di questa puntata
🌤 Meteo: Giornata di freddo intenso per la Città di Buenos Aires ¡❄️ -5 °C a Coronel Suárez!
🦟 Manifestazione dei tifosi a Miami: Ciro è salito sul tetto di un'auto e ha cantato per i presenti
🦟 Il Malba presenta per la prima volta in Argentina una mostra dedicata a Belkis Ayón
🎧 Micro RAE: RUTAS ARGENTINAS - USHUAIA
🎵 Musica argentina: una selezione di brani che raccontano le voci e i suoni del Paese
Scaletta musicale
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01 - ALFONSINA Y EL MAR - ALEJANDRO LERNER 3.15"
02 - AMAPOLA - HILDA LIZARAZU 3.18"
03 - TRISTEZA - CHANGO SPASIUK 4.16"
04 - SENDA FLORIDA - CARLOS GARDEL 3.01"
05 - TAN SOLO (VIVO) - LOS PIOJOS 4.18"