|RAE| Tra Suoni, Parole e Notizie per il Mondo

Un programma di interesse generale che ti porta al cuore dell’attualità argentina. Produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l’identità e la ricchezza dell’Argentina.

🎙️ Alla conduzione: Marcelo "Chelo" Ayala, membro della Comunità Radiotelevisiva Italofona.

📩 Mail/QSL to: raeitaliano@gmail.com

🕛 L - V 12 a 13 UTC OC 15770 Khz

🌐 https://www.radionacional.com.ar/category/rae/italiano/

📌 Maipú 555 - C1006 - Ciudad. Autónoma de Buenos Aires - Argentina

Contenuti di questa puntata

🌤 Meteo: Giornata di freddo intenso per la Città di Buenos Aires ¡❄️ -5 °C a Coronel Suárez!

🦟 Manifestazione dei tifosi a Miami: Ciro è salito sul tetto di un'auto e ha cantato per i presenti

🦟 Il Malba presenta per la prima volta in Argentina una mostra dedicata a Belkis Ayón

🎧 Micro RAE: RUTAS ARGENTINAS - USHUAIA

🎵 Musica argentina: una selezione di brani che raccontano le voci e i suoni del Paese

Scaletta musicale

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01 - ALFONSINA Y EL MAR - ALEJANDRO LERNER 3.15"

02 - AMAPOLA - HILDA LIZARAZU 3.18"

03 - TRISTEZA - CHANGO SPASIUK 4.16"

04 - SENDA FLORIDA - CARLOS GARDEL 3.01"

05 - TAN SOLO (VIVO) - LOS PIOJOS 4.18"