|RAE| Tra Suoni, Parole e Notizie per il Mondo

Contenuti di questa puntata
🌤 Meteo: 🌤️ La primavera nella Città di Buenos Aires e nei dintorni continua con temperature in aumento all’inizio della settimana.
🦟 Il consumo di podcast è cresciuto del 123 per cento in Argentina
🦟 Studenti argentini rappresenteranno il Paese in un torneo di videogiochi
🎧 Micro RAE: Serú Girán Bicicleta
🎵 Musica argentina: una selezione di brani che raccontano le voci e i suoni del Paese.
Scaletta musicale
01 - Un angel para tu soledad - Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota
02 - Esperando el 24 - Sciammarella Tango
03 - Taki ongoy II - Victor Heredia
04 - Madre Baile - Vivi Pozzebón
05 - Mi enfermedad - Los Rodriguez