|RAE| Tra Suoni, Parole e Notizie per il Mondo

Un programma di interesse generale che ti porta al cuore dell’attualità argentina. Produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l’identità e la ricchezza dell’Argentina.
🎙️ Alla conduzione: Marcelo "Chelo" Ayala, membro della Comunità Radiotelevisiva Italofona.
📩 Mail/QSL to: raeitaliano@gmail.com
🕛 L - V 12 a 13 UTC OC 15770 Khz
🌐 https://www.radionacional.com.ar/category/rae/italiano/ oppure rae.ar
📌 Maipú 555 - C1006 - Ciudad. Autónoma de Buenos Aires - Argentina
Contenuti di questa puntata
🌤 Meteo: Il Servizio Meteorologico Nazionale prevede una giornata molto fredda nell’AMBA
🦟 Il giorno più argentino dell’anno: il dato che unisce Messi, Riquelme, Duki, Gardel, Fangio e Rodrigo
🦟 Aperte candidature per forum Pmi in Argentina
🎧 Micro RAE: LOS PADRES DEL CHAMAMÉ
🎵 Musica argentina: una selezione di brani che raccontano le voci e i suoni del Paese
Scaletta musicale
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01 - LA OLVIDADA - FEJUMAS 2.35"
02 - TENGO QUE PARAR - ZAS 5.00"
03 - EN LA VEREDA DEL SOL - SERÚ GIRÁN 3.43"
04 - CALLE CORRIENTES - ANTONIO COLUCCI 3.14"
05 - VIEJO SMOKING - CARLOS GARDEL 2.34"