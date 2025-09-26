|RAE| Tra Suoni, Parole e Notizie per il Mondo

Un programma di interesse generale che ti porta al cuore dell’attualità argentina. Economia, cultura, scienza e tecnologia e sport.
Produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l’identità e la ricchezza dell’Argentina.
🎙️ Alla conduzione: Marcelo "Chelo" Ayala, membro della Comunità Radiotelevisiva Italofona. 📩 Mail to: raeitaliano@gmail.com
Contenuti di questa puntata
🌤 Meteo: Primavera a Buenos Aires: bel tempo con piogge intermittenti
🦟 La città di San Carlos de Bariloche ospita una nuova edizione del Festival Internazionale di Musica Bariloche
🎙️ La Conversazione: Juan Pablo Padrevita, organizzatore del Campionato Scuola Pizzaioli
🦟 l presidente argentino Javier Milei ha incontrato il primo ministro israeliano Benjamín Netanyahu
🎧 Micro RAE: Il "Loco" René Houseman
🦟 Corridoi ecologici per salvare i giaguari in America latina
🎵 Musica argentina: Selezione di brani che raccontano le voci e i suoni del Paese.
Scaletta musicale
01 - Pucherito de Gallina - Edmundo Rivero
02 - Vida Mia - Lidia Borda
03 - Aleluya - Estelares//Bunbury
04 - No somos nada - Los Tekis
05 - Tu carcel - Enanitos Verdes