|RAE| Tra Suoni, Parole e Notizie per il Mondo

Contenuti di questa puntata

🌤 Meteo: La primavera a Buenos Aires e dintorni continua con buone condizioni e si mantiene il calo delle temperature.

🦟 Una compagnia mineraria accelera i suoi investimenti in Argentina

🎧 Speciale RAE: Oscar “Ringo” Bonavena, a 83 anni dalla sua nascita

🦟 "Gastro Japo Food Week": Buenos Aires celebra i sapori del Giappone

🎧 Micro RAE: Jaime Torres

🎵 Musica argentina: una selezione di brani che raccontano le voci e i suoni del Paese.

Scaletta musicale

01 - La flor ausente - casiana torres

02 - La firmeza - emilio zerbini

03 - muñeca brava - adriana varela

04 - La uva - la chicana

05 - Como dos extraños - pedro aznar