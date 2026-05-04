|RAE| Tra Suoni, Parole e Notizie per il Mondo

Un programma di interesse generale che ti porta al cuore dell’attualità argentina. Produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l’identità e la ricchezza dell’Argentina.

🎙️ Alla conduzione: Marcelo "Chelo" Ayala, membro della Comunità Radiotelevisiva Italofona.

📩 Mail/QSL to: Contenuti di questa puntata

🌤 Meteo: Cielo parzialmente nuvoloso e temperature intorno ai 10 - 20 gradi.

🦟 Le vendite di motocicli 0 km restano su livelli record

🦟 Il Papa ha denunciato le violazioni della libertà di stampa

🎧 Micro RAE: ANIBAL TROILO

🎵 Musica argentina: una selezione di brani che raccontano le voci e i suoni del Paese

Scaletta musicale

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01 - OYE MANUELA (VIVO) - TERESA PARODI 4.14"

02 - RETORNO A VILLA DOLORES - JAIRO 2.23"

03 - LA MEDIA PENA - MARIO DÍAZ 2.47"

04 - LA CRUZADITA - DUO COPLANACU 2.15

05 - LA DESPEDIDA - FITO PÁEZ 4.57"

06 - TODA MI VIDA - FRANCO LUCIANI TANGO TRÍO 3.09"

07 - TRIUNFAL - TANGUEROS DEL NORTE 3.12"