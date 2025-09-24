|RAE| Tra Suoni, Parole e Notizie per il Mondo

Un programma di interesse generale che ti porta al cuore dell’attualità argentina. Economia, cultura, scienza e tecnologia e sport. Produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l’identità e la ricchezza dell’Argentina.

🎙️ Alla conduzione: Marcelo "Chelo" Ayala, membro della Comunità Radiotelevisiva Italofona.

📩 Mail to: raeitaliano@gmail.com

Contenuti di questa puntata.

🌤 Meteo: La Città di Buenos Aires e dintorni mantengono temperature gradevoli.

🦟 Festival Mascotear 2025: tutto pronto per la fiera pet friendly più grande di Buenos Aires

🎧 Produzione RAE: La Quebrada de Humahuaca

🦟 La vendita di camion è cresciuta dell’81% nei primi sette mesi dell’anno

🎵 Musica argentina: una selezione di brani che raccontano le voci e i suoni del Paese.

Scaletta musicale

01 - Poema - Orquesta romántica milonguera

02 - FOLKLORE: Celedonia Batista - Teresa Parodi

03 - Seguir viviendo sin tu amor - Luis Alberto Spinetta

04 - TANGO: Como la mosca - Hernán Lucero

05 - Coplas al agua - Luna Monti y Juan Quintero

06 - Mariposa technicolor - Fito Páez