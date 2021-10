RAE fait ses adieux à Tony Middleton

N ous avons le regret de vous informer que notre collègue Juan Antonio "Tony" Middleton est décédé à Buenos Aires par suite de complications de santé, à l'âge de 82 ans. Son accent britannique distinctif fait partie de l'histoire du RAE, où il a animé le programme de langue anglaise pendant près de trois décennies. Les auditeurs anglophones du monde entier se souviennent de sa chaleur et de sa clarté à l'antenne, sans oublier son ouverture classique : "This is the international service of the Argentine Radio".

Né en Argentine en 1939, fils d'immigrés britanniques, il s'est initié à la comédie en langue anglaise dans des troupes de théâtre amateur à Buenos Aires, tout en s'adonnant à diverses activités commerciales avec sa famille. En 1981, il a eu l'occasion de rejoindre Radiodifusión Argentina al Exterior (RAE) en tant que remplaçant, grâce à son anglais impeccable et sa voix agréable. En 1983, il a rejoint la station en tant que titulaire et est devenu chef du département d'anglais jusqu'à sa retraite en 2008. Il a également enregistré diverses publicités et joué dans plusieurs films, toujours des "Anglais", comme par exemple dans cette légendaire publicité pour la liqueur "Legui".

C'était un excellent collègue, qui égayait chaque matin la salle de rédaction de RAE avec son traditionnel "Good Morning".

Farewell Tony. We'll miss you.