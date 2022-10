RAE - Deutsch 31.10.2022

RAE ARGENTINIEN IN DIE WELT

Liebe Freunde!

Heute haben wir Meldungen aus Argentinien, den Amerikas, einen Beitrag über Atahualpa Yupanqui und ...

Musik:

Oración del remanso (Jorge Fandermole)

Volviendo a casa (Rata Blanca)

Naipe marcado (Vicente Greco / Tita Merello)

Schlagzeilen:

Argentinischer Präsident reist nach Brasilien zu Gesprächen mit Wahlsieger Lula

39. Jahrestag des Wahlsiegs von Ricardo Alfonsín in Argentinien, der die Rückkehr zur Demokratie einleitete

ECLAC-Tagung in Buenos Aires

Brasilien - Präsidentschaftswahlen: Knapper Sieg von Lula da Silva

Kolumbien: Chile und Spanien vermitteln bei Friedensgesprächen mit der Nationalen Befreiungsarmee (ELN)

Argentinien und Chile fordern Einrichtung eines Schutzgebiets in der Antarktis

Livestream: Mo bis Fr. von 20:00 bis 21:00 Uhr UTC

Nachrichten:S. Avellaneda, R. Braun

Stimme: Rayén Braun

Webseite: Pedro Aráoz