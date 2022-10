RAE - Deutsch 26.10.2022

RAE ARGENTINIEN IN DIE WELT

Liebe Freunde!

Heute haben wir Meldungen aus Argentinien, den Amerikas, den Beitrag "Neue Klänge aus Argentinien" und Kalenderblatt (Versammlung im Jahr 1813, 1. argentinische Expedition zum Südpol auf dem Landweg - Jorge Edgar Leal - und Lisandro Aristimuño)

Musik: Panambí (Chango Spasiuk), Los ejes de mi carreta (Yupanqui / Aníbal Troilo und Edmundo Rivero), Quedándote o yéndote (L. A. Spinetta / Lisandro Aristimuño)

Schlagzeilen:

In Argentinien entwickelter Impfstoff gegen Corona hat die klinischen Versuche der Phase I bestanden (ARVAC Cecilia Grierson)

39. Tagung der Wirtschaftskommission für Lateinamerika und die Karibik - Äußerungen des argentinischen Präsidenten und des EU-Außenbeauftragten

Konzerte von Cold Play und den Toten Hosen in Buenos Aires

Mexiko: Umstrittener Migrationsplan "Stay in Mexico" abgeschafft

Brasilien: Wahlen und Fakenews

Nachrichten:S. Avellaneda, F. Farías

Neue Klänge aus Argentinien: Hernán Espejo

Stimme: Rayén Braun

Technik: Guillermo Vega

Webseite: Pedro Aráoz