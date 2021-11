RAE-Deutsch - 25. November 2021

Liebe Freunde!

Hier ist nun die dreiundvierzigste Sendung dieser Reihe...

Ab nächster Woche senden wir wieder vom Studio aus, also: Mo - Fr. Das heißt also, dass die Briefkastensendung (Die Brücke) dienstags und die DX-Neuigkeiten freitags ausgestrahlt werden.

Die Sendungen sollen ab ca. 22 Uhr UTC schon auf unserer Homepage zur Verfügung stehen: www.rae.com.ar (vorläufig kein Live-Streaming)

Auf Kurzwelle (WRMI)

Di: 23:30 auf 7780 kHz

Mi: 11:00 auf 15770 kHz und

Mi: 21:00 auf 7780 kHz

So wie üblich haben wir Meldungen aus Argentinien und den Amerikas sowie die Briefkastensendung (Die Brücke), die DX-Neuigkeiten und Musik!

Die Musikstücke für diese Woche sind:

Lo que vendrá (Astor Piazzolla / Piazzolla – Antonio Agri und Orchester)

Chamarrita de los pobres (José Carbajal / Juanjo Domínguez – Raúl Barboza)

Revoluciones caseras (El plan de la mariposa)

Falls Sie uns kontaktieren möchten, schreiben Sie bitte entweder an raedeutsch (at) yahoo.com.ar oder an qslrae (at) gmail.com.

Produktion: Silvana Avellaneda

Nachrichten: Silvana Avellaneda, Fernando Farías, R. Braun