RAE-Deutsch – 22. September 2021

Liebe Freunde!

H ier ist nun die vierunddreißigste Sendung dieser Reihe. So wie üblich haben wir Meldungen aus Argentinien und den Amerikas sowie die Briefkastensendung (Die Brücke), die DX-Neuigkeiten und Musik!

DESCARGAR

Die Musikstücke für diese Woche sind die Folgenden:

– Cambalache (E. S. Discépolo / R. Goyeneche)

– Oración del remanso (Jorge Fandermole)

– Adonde están? (Zona 84)

Haben sie das hier gesehen? Es gibt eine neue eQSL zum 101. Jubiläum des Rundfunks in Argentinien: https://www.radionacional.com.ar/101-jahre-radio-in-argentinien-neue-eqsl/

Falls Sie uns kontaktieren möchten, schreiben Sie bitte entweder an raedeutsch (at) yahoo.com.ar oder an qslrae (at) gmail.com.

Produktion: Silvana Avellaneda

Nachrichten: Fernando Farías

Üb. + Stimme: Rayén Braun

Technik: Fabián Panizzi

Webseite: Julián Cortez