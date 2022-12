RAE - Deutsch 16.12.2022

RAE ARGENTINIEN IN DIE WELT

Mano a mano (Gardel, Razzano, Flores - Julio Sosa)

Y dale alegría a mi corazón (Fito Páez)

Juego de cabritas (Uña Ramos)

Schlagzeilen

Inflationsrate betrug 4.9 % im November

Investitionen von VW zur LKW- und Busproduktion in Argentinien

Waldbrände in 5 argentinischen Provinzen (Salta, Jujuy, Entre Ríos, Buenos Aires und Feuerland)

Aconcagua: Bergsteigsaison angefangen, fast 2000 Bergsteiger*innen haben sich bereits angemeldet

Peru: Ex-Präsident Pedro Castillo muss 18 Monate in Untersuchungshaft bleiben

Kolumbien: Grünes Licht für die Entstehung eines Ministeriums für Gleichberechtigung

El Salvador: Ausnahmezustand zum neunten Mal verlängert

Nicaragua: UNO dokumentiert mindestens 225 willkürliche Verhaftungen von Oppositionellen

ECLAC senkt Wachstumsprognose für Lateinamerika für 2023 auf 1,3 %.

