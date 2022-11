RAE - Deutsch 16.11.2022

RAE ARGENTINIEN IN DIE WELT

Liebe Freunde!

Heute haben wir Meldungen aus Argentinien, den Amerikas, einen Beitrag über Carlos Carabajal (Julieta Galván) und

Musik:

Bien criolla y bien porteña (Tanturi / Enrique Campos)

Nos volveremos a encontrar (Zona 84)

Milonga de la ganzúa (G. Tuñón u. J. Cedrón / Cuarteto Cedrón)

Cosa de hombres (Memphis la Bluesera)

Schlagzeilen:

Vor 5 Jahren verschwand die A.R.A. San Juan mit 44 Besatunzgmitgliedern an Bord

Inflationsrate im Oktober: 6.3 %

Bolivien: Proteste in Santa Cruz de la Sierra wegen Frist für die Durchführung einer Volkszählung dauern an

Mexiko importiert nach 20 Jahren wieder Rindfleisch aus Argentinien

Brasilien: Demos mit der Forderung nach einem Eingreifen der Militärs, damit Lula da Silva sein Amt nicht antritt

Nachrichten:F. Farías, R. Braun

Stimme: Rayén Braun

Webseite: Pedro Aráoz