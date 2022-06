Liebe Freunde!

Heute haben wir so wie üblich Meldungen aus Argentinien, den Amerikas, sowie zwei Kurzbeiträge über die nächsten Feiertage in Argentinien (am 17. und am 20. Juni) u.a.

Livestream: Mo bis Fr. von 20:00 bis 21:00 Uhr UTC

DESCARGAR

Nachrichten: Fernando Farías u. Silvana Avellaneda

Üb. + Stimme: Rayén Braun

Technik: Guillermo Vega

Webseite: Pedro Aráoz