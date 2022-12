RAE - Deutsch 15.12.2022

RAE ARGENTINIEN IN DIE WELT

Liebe Freunde!

Heute haben wir Meldungen aus Argentinien, den Amerikas, Neue Klänge aus Argentinien und

Musik:

Mejor no hablar de ciertas cosas (Sumo)

Yuyo verde (Domingo Federico - Homero Expósito // Adriana Varela - Javier Calamaro))

Zamba por vos (Alfredo Zitarrosa / Mercedes Sosa)

Schlagzeilen

UNO: Argentinien stimmte für den Ausschluss von dem Iran aus der UN-Kommission für die Rechtsstellung der Frau

Argentinien: Erklärungen des Präsidenten zum 3. Jahrestag seiner Präsidentschaft

Flug von Aerolíneas Argentinas nach Katar innerhalb einer Stunde ausverkauft

Export von Olivenöl nach Bhutan

Ankunft von Kreuzfahrtschiffen

Verkauf von Corona-Selbsttests gestiegen

Peru: Proteste gehen weiter

Brasilien: Lula da Silva besucht nach Amtseinführung seinen argentinischen Amtskollegen und nimmt diplomatische Beziehungen zu Venezuela wieder auf

Interpol-Operation gegen Menschenhandel und Migrantenschmuggel

Ecuador billigt nicht in argentinischen Antrag auf Ausreise für ehemalige Ministerin, die wegen Korruption verurteilt wurde, ein

Bolivien: 18 der 36 anerkannten indigenen Völker äußerst gefährdet

Chile: Waldbrände in der Region Valparaíso

Ecuador: Weihnachtsfeierlichkeiten mit riesigen Krippen eröffnet

Paraguay kritisiert EU-Einigung gegen Abholzung

Nachrichten: Fernando Farías u. Silvana Avellaneda

Neue Klänge aus Argentinien: Hernán Espejo

Stimme: Rayén Braun

Technik: Guillermo Vega

Webseite: Pedro Aráoz