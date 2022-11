RAE - Deutsch 15.11.2022

RAE ARGENTINIEN IN DIE WELT

RAE ARGENTINIEN IN DIE WELT

Liebe Freunde!

Heute haben wir Meldungen aus Argentinien, den Amerikas, Die Brücke und

Musik:

Vuelvo al sur (Astor Piazzolla - Pino Solanas / Roberto Goyeneche)

Un dìa me fui del pago (José Larralde)

Así es el calor (Los abuelos de la nada)

El día que me quieras (Gardel / Daniel Barenboim + Rodolfo Mederos)

Schlagzeilen:

Argentinischer Präsident erlitt Ohnmachtsanfall in Indonesien, wo er am G-20-Gipfel teilnimmt - Gespräch mit Xi Jinping

Das Programm "Faire Preise" trat in Kraft

Mexiko: Präsident kritisierte Demos gegen sein Wahlrefomvorhaben

Kuba: Regierung bekräftigt Dialogbereitschaft mit den USA

Haiti: Wiederaufnahme des Kraftstoffverkaufs nach 2 Monaten

Kolumbien: Schwere Regenfälle kosten über 200 Personen das Leben

Nachrichten:F. Farías

Stimme: Rayén Braun

Webseite: Pedro Aráoz