RAE - Deutsch 14.11.2022

Liebe Freunde!

Heute haben wir Meldungen aus Argentinien, den Amerikas, "Neue Klänge aus Argentinien" und

Musik:

Perfume (Bajofondo + Adriana Varela)

Zamba del grillo (Chango Farías Gómez)

A dónde te irás, milonga (Hnos. Berbel)

Schlagzeilen:

Argentinischer Präsident nimmt am G20-Gipfeltreffen in Indonesien teil

Nominierung von Cecilia Todesca Bocco für den Vorsitz der IDB

Preis für argentinische Forschung zur Behandlung von Präeklampsie

Bolivien: Angaben der Volkszählung 2024 werden bei den Wahlen 2025 mitberücksichtigt

OAS ermittelt gegen Generalsekretär Luis Almagro

Massendemos in Mexiko gegen evtle. Reform des Nationalen Wahlinstituts (INE)

Mexiko wird Rindfleisch aus Argentinien importieren

Chile: sprunghafter Anstieg von Corona-Neuinfektionen führt zu Ausweitung der Impfung

Chile: Präsident Boric reiste in den Süden und kritisierte Handlungsweise radikaler Gruppen

Costa Rica, Kolumbien und Panama versuchen sichere Routen für Migrant*innen einzurichten

DESCARGAR

Nachrichten:F. Farías, S. Avellaneda,

Neue Klänge aus Argentinien: Hernán Espejo

Stimme: Rayén Braun

Webseite: Pedro Aráoz