RAE - Deutsch 13.12.2022

Heute haben wir Meldungen aus Argentinien, den Amerikas, Die Brücke und

Musik:

El diablo suelto (Jaime Torres u. Hernán Gamboa)

Que me pisen (Sumo)

Qué me importa tu pasado (Aníbal Troilo und Ángel Cárdenas)

Schlagzeilen

Darlehen der brasilianischen Entwicklungsbank für 2. Phase einer Erdgaspipeline in Vaca Muerta

Exporte 2022 sollen Rekordniveau erreichen, so der argentinischen Außenminister

Kirschen-Exporteure nehmen an Geschäftsrunde in China teil

Feuerland: Brände zerstören 9000 ha Land (Tolhuin, Naturschutzgebiet "Corazón de la Isla")

Perú: Regierungen von Argentinien, Mexiko, Kolumbien und Bolivien fordern Freilassung von Pedro Castillo

Perú: Demonstranten besetzen den Flughafen von Arequipa

Kanada verhängt Sanktionen gegen Mitglieder der haitianischen Wirtschaftselite

Kolumbien: Abschluss der 1. Gesprächsrunde zwischen Regierung und Mitgliedern der Guerrillagruppe ELN in Venezuela

Chile: Politische Parteien einigen sich auf Erarbeitung einer neuen Verfassung

Nachrichten: Fernando Farías und Silvana Avellaneda

Stimme: Rayén Braun

Technik: Guillermo Vega

Webseite: Pedro Aráoz