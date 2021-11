RAE-Deutsch - 10. November 2021

Liebe Freunde!

H ier ist nun die einundvierzigste Sendung dieser Reihe. So wie üblich haben wir Meldungen aus Argentinien und den Amerikas sowie die Briefkastensendung (Die Brücke), die DX-Neuigkeiten und Musik!

Die Musikstücke für diese Woche sind:

Silencio hospital (Los fabulosos Cadillacs)

Panambí [Schmetterling] (Chango Spasiuk)

El andariego (Alfredo Gobbi)

DESCARGAR

Neue Sendezeiten und -frequenzen für die einstündige Wochensendung von RAE auf Deutsch (WRMI):

Di: 23:30 UTC - 7780 kHz

Mi: 13:00 UTC - 15770 kHz

Mi: 21:00 UTC - 7780 kHz

Falls Sie uns kontaktieren möchten, schreiben Sie bitte entweder an raedeutsch (at) yahoo.com.ar oder an qslrae (at) gmail.com.

Produktion: Silvana Avellaneda

Nachrichten: Fernando Farías, Silvana Avellaneda

Üb. + Stimme: Rayén Braun

Technik: Fabián Panizzi

Webseite: Julián Cortez