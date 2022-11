RAE - Deutsch 10.11.2022

Liebe Freunde!

Heute haben wir Meldungen aus Argentinien, den Amerikas, einen Beitrag über Carlos Carabajal und

Musik:

Balderrama (Leguizamón - Castilla / M. Sosa)

Garufa (Collazo, Fontaina, Soliño / Alberto Castillo)

Schlagzeilen:

Wassermangel in Tucumán (NW)

Anzahl ausländischer Besucher*innen gestiegen

Chile: Präsident Boric reist in den Süden

Ecuador: Guillermo Lasso nimmt am WM-Eröffnungsspiel nicht teil

Peru: Erholung der Wirtschaft nach der Pandemie

Brasilien: Anstieg der Dengue-Fieber-Fälle u. evtle. Auswirkung auf Argentinien

Uruguayisches Rindfleisch an der CIIE

Brasilien: Gal Costa gestorben

DESCARGAR

Nachrichten:F. Farías, S. Avellaneda,

Stimme: Rayén Braun

Webseite: Pedro Aráoz