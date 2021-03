RAE-Deutsch – 04. März 2021

Liebe Freunde!

Hier ist nun die fünfte Sendung dieses Jahres. So wie üblich haben wir Meldungen aus Argentinien und den Amerikas sowie über Covid-19 und die DX-Neuigkeiten.

Da an diesem Wochenende das Nationale Weinlesefest stattfindet, habe ich ausschließlich Musik aus der “Cuyo”-Region ausgewählt, nämlich:

– El vino de mi copla (Félix Dardo Palorma und Oscar Valle / Juanita Vera)

– Póngale por las hileras (Félix Dardo Palorma / Los Trovadores de Cuyo)

– (einige Sätze von:) Cueca de la viña nueva (in der Version von Hilda Herrera – Klavier -)

– Virgen de la Carrodilla (Hilario Cuadros / Los Trovadores de Cuyo)

Fall Sie uns kontaktieren möchten, schreiben Sie bitte entweder an raedeutsch (at) yahoo.com.ar

oder an qslrae (at) gmail.com.

Produktion: Silvana Avellaneda

Üb. + Stimme: Rayén Braun

Webseite: Julián Cortez