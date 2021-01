RAE desenvolve programa junto a emissoras de fronteira com brasil

Com as dificuldades do trabalho remoto que a COVID-19 impôs como nova normalidade e a distância física real, objetiva, da Cidade de Buenos Aires e as cidades de Santo Tomé, Paso de los Libres e Puerto Iguazú (dentre 800 e 1300 km), a RAE Argentina ao Mundo iniciou uma muito interessante experiência em agosto de 2020: Punto de Encuentro/Ponte de Encontro, um programa feito em conjunto pela RAE Argentina ao Mundo, o serviço para o exterior da rádio pública argentina, e as Rádio Nacional LT 12 General Madariaga-Paso de los Libres, a LRA 19 Puerto Iguazú e LRA 12 Santo Tomé.

A nova proposta visa ser um espaço para compartilhar e conhecer melhor tudo o que acontece em nosso país, a Argentina, mas em particular nessa área na qual a Argentina passa a ser o Brasil e o Brasil passa a ser a Argentina, aí onde as províncias argentinas de Corrientes e Misiones entram em contato com os estados de Rio Grande do Sul e Paraná.

As três cidades argentinas estão comunicadas com o Brasil por meio de pontes, pontes que este programa quer que sirvam de encontro.

Com produção e apresentação em português de Julieta Galván (responsável do espaço em português da RAE), o programa é transmitido pela emissora LRA 12 Santo Tomé (província argentina de Corrientes) às sextas-feiras, e é escutado com boa recepção na cidade brasileira de São Borja. O mesmo acontece com a transmissão que faz nos fins de semana a Rádio Nacional LT 12 General Madariaga-Paso de los Libres, vizinha à brasileira Uruguaiana. Por último, a emissora nacional argentina LRA 19 Puerto Iguazú, transmite o programa às quintas-feiras da província de Misiones para uma região que inclui a brasileira Foz do Iguaçu.

Na sequência, os primeiros 18 programas.

PUENTE DE ENCUENTRO / PONTE DE ENCONTRO

Produção & Locução: Julieta Galván (RAE Argentina ao Mundo)

Edição: Guillermo Romero & Mauro Álvez (LT 12 General Madariaga-Paso de los Libres)

Programa 1

Bloque 1: Notícias I

Bloque 2: Entrevista com o músico Renato Fagundes (Parte 1)

Bloque 3: Notícias II

Bloque 4: Entrevista com o músico Renato Fagundes (Parte 2)

DESCARGAR

Programa 2

Bloque 1: Notícias I

Bloque 2: Comentário sobre o General San Martín, herói da independência argentina

Bloque 3: Notícias II

Bloque 4: Entrevista com o cientista político brasileiro Danilo Martuscelli

DESCARGAR

Programa 3

Bloque 1: Notícias I

Bloque 2: Comentário sobre o grande escritor argentino Jorge Luis Borges

Bloque 3: Notícias II

Bloque 4: Especial sobre 100 anos de radiodifusão argentina

DESCARGAR

Programa 4

Bloque 1: Notícias I

Bloque 2: Especial sobre Día Internacional dos Desaparecimentos Forçados

Bloque 3: Notícias II

Bloque 4: 50 anos da música “Canción con todos”

DESCARGAR

Programa 5

Bloque 1: Notícias I

Bloque 2: Entrevista com a ativista LGBT+ Checha Ribero (parte 1)

Bloque 3: Notícias II

Bloque 4: Entrevista com a ativista LGBT+ Checha Ribero (parte 2)