Rae celebra 68 años

En el marco del 68º aniversario de la creación de RAE, la emisión en español, conducida por Juan Sixto, presentó un programa especial dedicado a recorrer la historia del servicio internacional argentino.

A lo largo de la producción, se escucharon audios históricos de su predecesora, el primer Servicio Internacional Radiofónico Argentino (SIRA), que permitió volver a poner en el aire aquellas voces fundacionales que llevaron la palabra del país al mundo.

El programa también recuperó antiguos panoramas informativos, como el del 12 de febrero de 1988 cuando RAE cumplía 30 años o la voz de Tony Middleton en el servicio en inglés hablando sobre la tenista Gabriela Sabatini.

Además, se compartió la entrevista que el actual director de RAE, Adrián Korol, realizó al antiguo director, Julio Lagos, en un diálogo que repasó desafíos, transformaciones y el compromiso con la comunicación pública internacional.

La emisión fue musicalizada con clásicos de la música argentina, en una celebración que unió memoria, identidad y radiodifusión.