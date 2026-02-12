RAE cumple 68 años y Julio Lagos celebró el cumpleaños en una charla con Adrián Korol

El periodista, locutor y ex director de RAE Julio Lagos conversó con el equipo de Korol en el Aire por Radio Nacional con motivo del aniversario 68 de Radio Argentina al Exterior. El servicio de noticias por Onda corta e Internet traduce en 8 idiomas la información de Argentina en formato radial para el mundo.

"RAE empezó en 1958 y Argentina siempre exportó oyentes. Hay un rito permanente en nuestro país, el argentino que se va. Seas Juan Bautista Alberdi, seas Carlos Gardel o Lionel Messi. Hay de acuerdo al Indec, 1.800.000 argentinos fuera de Argentina", mencionó.

Lagos además se refirió a" la gran mirada federal" que siempre tuvo Radio Nacional y lo abarcativa de su función que permite llegar "a cada rincón del país".