RAE 中文节目– 2021年1月21 日

欢迎您收听每周综合节目。由于冠状病毒大流行的影响，我在家中为您制作节目。除了本周阿根廷和拉丁美洲的新闻外，在节目中还为大家提供阿根廷音乐歌手Soledad Pastorutti和AHYRE乐队演唱的歌曲以及两个小专题节目。

每天，您都会在我们的网站www.rae.com.ar上找到阿根廷政府的官方卫生报告。在我们的网站上您还会找到短波广播节目安排，由于每天通过流媒体播放，您可以在大多数阿根廷国家广播电台的AM，FM和RAE信 号中收听节目。为了获得RAE阿根廷迈向世界的电子QSL卡片，您应将接收报告发送至 qslrae@gmail.com我们也非常希望接收到您收听RAE的音频和视频。

我是华语节目主持人汲丽娜，谢谢您的收听。

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新闻标题：

– 阿根廷开始接种Sputnik V的第二剂疫苗并确认第一例来自英国的冠状病毒变种病例

– 巴西开始接种疫苗，同时马瑙斯的医院因冠状病毒大流行而人满为患

– 阿根廷西部发生6.4º级地震，没有造成任何人死亡

– 阿根廷宣布堕胎合法化，此议题进入智利大选

– 墨西哥总统要求美国政府进行移民改革，同时一个新的移民队伍受到危地马拉警察的镇压

– 被解放者杯淘汰后，博卡征服了纪念迭戈·马拉多纳的比赛