RAE 阿根廷迈向世界

近日，阿根廷举行第174届联邦旅游委员会例行大会，汇聚全国公共与私人旅游机构代表，共同讨论行业现状与未来趋势。大会开场强调当前旅游市场表现积极，显示国内旅游需求强劲复苏，国际吸引力也在稳步提升。

会议的核心议题之一是推动阿根廷成为区域“智慧化旅游目的地”的领先者。大会提出，应加快人工智能、大数据、数字平台整合及智能管理技术在旅游业的应用，以提升游客体验、强化国际形象，并提高目的地运营效率。会议呼吁全国各省协同制定统一标准，为智慧旅游的发展奠定制度基础。

大会指出近期实施的劳动及财政改革可提升制度稳定性，增强投资信心，为旅游业创造更具竞争力的环境。同时，与会代表对本年度旅游表现进行总结，认为2025年行业发展远超预期，各类文化、体育、商务与学术活动的举办大幅推动城市酒店、餐饮与服务业增长。

大会期间发布了全国夏季推广计划“阿根廷之夏”，重点展示自然风光、文化资源与特色体验，并推出《国家旅游遗产指南》，以强化重点景区的传播与保护。会议还公布了旅游数字化转型的最新进展，包括数据经济、技术培训和新型数字服务工具。同时介绍了2026年国际推广战略草案，其中提出为国家旅游品牌打造多语言智能客服，以整合全国旅游资源并促进预订增长。

大会整体展现出阿根廷旅游业在复苏、创新与结构改革推动下的积极前景，也体现各地区与私营部门协同促进行业转型升级的共同愿景。