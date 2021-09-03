RAE 每周综合节目– 2021年9月3日至9月10日

听众朋友们大家好！我是华语节目主持人汲丽娜

欢迎您收听每周综合节目。由于冠状病毒大流行的影响，我在家中为您制作节目。节目播送本周阿根廷和拉丁美洲，以及关于冠状病毒和体育新闻。并且还为您提供阿根廷音乐歌手和乐队演唱的歌曲。

每天，您都会在我们的网站www.rae.com.ar上找到阿根廷政府的官方卫生报告。在我们的网站上您还会找到短波广播节目安排，由于每天通过流媒体播放，您可以在大多数阿根廷国家广播电台的AM，FM和RAE信号中收听节目。为了获得RAE阿根廷迈向世界的电子QSL卡片，您应将接收报告发送至 qslrae@gmail.com我们也非常希望接收到您收听RAE的音频和视频

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新闻的主要内容：

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