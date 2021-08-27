RAE 每周综合节目– 2021年8月27日至9月3日

听 众朋友们大家好！我是华语节目主持人汲丽娜

欢迎您收听每周综合节目。由于冠状病毒大流行的影响，我在家中为您制作节目。节目播送本周阿根廷和拉丁美洲，以及关于冠状病毒和体育新闻。并且还为您提供阿根廷音乐歌手和乐队演唱的歌曲。今天为大家播放的歌曲是：Goyeneche和Piazzolla的探戈Balada para un loco、Los palmeras乐队的Olvidala、Andres Calamaro 演唱的Flaca。

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每天，您都会在我们的网站www.rae.com.ar上找到阿根廷政府的官方卫生报告。在我们的网站上您还会找到短波广播节目安排，由于每天通过流媒体播放，您可以在大多数阿根廷国家广播电台的AM，FM和RAE信号中收听节目。为了获得RAE阿根廷迈向世界的电子QSL卡片，您应将接收报告发送至 qslrae@gmail.com我们也非常希望接收到您收听RAE的音频和视频

新闻的主要内容：

– 阿根廷有两人死于三角洲菌株，据政府称其社区流通即将来临

-墨西哥、哥伦比亚和哥斯达黎加为逃离塔利班的阿富汗人提供庇护

– 巴西军事化警察游行支持总统贾尔•博尔索纳罗和体制危机恶化

– 国际货币基金组织向阿根廷汇款40多亿美元，用于偿还到期债务

-水豚，一种巨型啮齿动物，将大布宜诺斯艾利斯的一个私人社区变成了它们的新栖息地

– 9月9日，阿根廷球迷重返足球场