RAE 每周综合节目– 2021年3月4日至11日

听众朋友们大家好！我是华语节目主持人汲丽娜

欢迎您收听每周综合节目。由于冠状病毒大流行的影响，我在家中为您制作节目。除了本周阿根廷和拉丁美洲的新闻外，在节目中还为大家播送科学和关于冠状病毒的专题节目，并且还为您提供音乐歌手和乐队演唱的歌曲。今天为您安排的是Las Pelotas 乐队演唱的 Personalmente、Los Cafres 的Bastara和Vicentico 演唱的Paisaje 。

每天，您都会在我们的网站www.rae.com.ar上找到阿根廷政府的官方卫生报告。在我们的网站上您还会找到短波广播节目安排，由于每天通过流媒体播放，您可以在大多数阿根廷国家广播电台的AM，FM和RAE信号中收听节目。为了获得RAE阿根廷迈向世界的电子QSL卡片，您应将接收报告发送至 qslrae@gmail.com我们也非常希望接收到您收听RAE的音频和视频。

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新闻的主要内容：

-阿根廷自确认首例冠状病毒以来已经过去了一年

-在年度立法大会开幕时，总统阿尔贝托·费尔南德斯（AlbertoFernández）宣布他将向司法部门控诉2018年阿根廷与国际货币基金组织签署的协议

-巴西卫生系统即将崩溃，卫生部长要求进行隔离和关闭

-联合国警告智利在镇压游行示威时警察滥用职权

-尽管受到冠状病毒的限制，夏季仍有1200万游客在阿根廷旅游

-体育：一名19岁的年轻人在科尔多瓦赢得了ATP冠军，媒体称他为“阿根廷网球的希望”