RAE 每周综合节目– 2021年11月5日至11月12日

听众朋友们大家好！我是华语节目主持人汲丽娜Lina Ji

欢 迎您收听每周综合节目。由于冠状病毒大流行的影响，我在家中为您制作节目。节目播送本周阿根廷和拉丁美洲，以及关于冠状病毒和体育新闻。并且还为您提供阿根廷音乐歌手和乐队演唱的歌曲。

每天，您都会在我们的网站www.rae.com.ar上找到阿根廷政府的官方卫生报告。在我们的网站上您还会找到短波广播节目安排，由于每天通过流媒体播放，您可以在大多数阿根廷国家广播电台的AM，FM和RAE信号中收听节目。为了获得RAE阿根廷迈向世界的电子QSL卡片，您应将接收报告发送至 qslrae@gmail.com我们也非常希望接收到您收听RAE的音频和视频

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新闻的主要内容：

- 在格拉斯哥气候峰会上，阿根廷再次要求“以债务换取气候行动”

- G20 峰会纳入了阿根廷对新“全球金融架构”的主张

-COVID：阿根廷和乌拉圭对所有外国人重新开放边境

- 秘鲁佩德罗·卡斯蒂略总统内阁仍存在不确定性

-阿根廷司法部调查前总统毛里西奥·马克里 (Mauricio Macri) 在其执政期间涉嫌进行非法内部间谍活动

- 体育：在连续八场胜利后，虽然河床（River）与拉普拉塔学生队战平，但还是处于当地锦标赛的唯一领先队地位

— 中国CGTN和CMG Móvil媒体举办了一场名为“HI，GO！”的特别直播活动，阿根廷驻华大使萨比诺·瓦卡·纳尔瓦亚与来自西班牙、秘鲁、卢森堡、西班牙、卢旺达和毛里求斯等国家的大使参加了活动，旨在在中国市场宣传本国的产品。 该活动是在由中国国家主席习近平主持开幕的第四届中国国际进口展览会（CIIE）的框架内举行的，并阿尔贝托·费尔南德斯总统通过他的音频参加了此次展览。